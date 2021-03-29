نفى رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، زوج الفاشينيستا السعودية مودل روز، كونها مجنسة بجنسية أخرى، وأكد أنها سعودية “أباً عن جد”، مطالباً الجمهور بالتوقف عن تكرار الأسئلة حول كونها غير سعودية.

وعلق محمد الحمود على الأسئلة التي تتكرر حول جنسية مودل روز قائلاً:”خلص قفلوا عن الموضوع اطلعوا من هذه السيرة، لأن مودل روز هي سعودية أبا عن جد”.

وحول اتهامات البعض له بالحديث الآن حول خلافاتهما من أجل الشهرة والأستعراض، أكد أن حديثه الأن لحماية مودل روز حتى لا ينسب مجهودها لشخص أخر نافياً أن يكون السبب بحثاً عن شهرة.

وأكد أنه ظهر من قبل في شهر نوفمبر الماضي وتحدث لإحدي المجلات الامريكية عن أعمالة وهويته لكنه فضل عدم الظهور خلال الـ 8 سنوات الماضية رغبة منه في أن تحقق مودل روز حلمها بعيداً عن مساعدة أحد.

ولفت إلى أنه فضل أن تظهر وحدها في بداية مشوارها كفتاة عصامية مجتهدة بدون مساعدة أحد مما يدعم البراند الخاص لها، وكانت الفكرة تجارية لشهرتها.