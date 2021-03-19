أثار رجل الأعمال السعودي ​محمد الحمود​، زوج عارضة الأزياء ​السعودية​ ​مودل روز​، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن كشف أسباب صادمة حول خلافهما.

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “بعد حفلة زواج جميلة ممتعة للحضور سافرنا لشهر العسل واحنا مسافرين طلبت روز مني تكمل دراستها في امريكا وبعد عشان طموحها تكون مودل”.



وأضاف: “هذا الطلب كان صعب بالنسبة لي بسبب وظيفتي وأعمالي التجارية بالسعودية. قلتلها وقتها عطيني مهلة أفكر واشوف.. وبعد ما وصلنا أميركا كملنا حياتنا طبيعية ولا فيه أي مشاكل ولله الحمد. روز طلبت مني نعلن زواجنا وأنا رفضت عشان مكان عملي الجديد في أميركا وعشان لسا ما استقرينا بعد وهذا سبب عدم تواجدي على الساحة كنت فقط خلف الكواليس وادعمها بكل ما أملك”.

وأشار محمد إلى أن علاقتهما بدأت تتغير بعد أن تعرّفت إلى شاب أجنبي، يدعى نيكولا، وأنه حاول التحدث إليها من أجل إصلاح الحال بينهما، من دوع أن يحصل على أي نتيجة مهمة، لافتاً الى أن الشاب حاول التعرض له بالسوء.

كما قال إنه تم رفع قضية ضده من أجل إخراجه من مكان إقامته ومن عمله بإشراف من روز، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح لانه لم يؤذ أحداً.