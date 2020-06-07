تداولت الصحف والمواقع الفنية في الساعات الأخيرة خبر زواج الفنانة المصرية” نيللي كريم”، التي خرجت لتنفي وقوع الزواج، لكنها في نفس الوقت لم تنف بأنها تعيش علاقة حب لم تتكلل بالارتباط الرسمى بعد .وبحسب تقارير صحفية فإن الفنانة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري يُدعي “عمر إسلام” ، على أن يتم الارتباط رسمياً والزواج بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد .

وبعد التحري تم جمع معلومات عن العريس المرتقب؛ فاسمه الكامل هو عمر إسلام شلبي، وقد تخرج من كلية الأقتصاد بالجامعة الأمريكية، ويمتلك حالياً سلسلة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجراً يمتلكها بمجال المواد الغذائية، ويعمل رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتجارة والاستشارات للطيران (ITC)، وحاليا على منصة تجارية تحت اسم Presto.. وتفيد معلومات آخري أن إسلام هو صديق مقرب من النجم “عمرو دياب”، وتجمعهما صداقة ممتدة منذ سنوات عديدة .

رجل الأعمال المصري “عمر إسلام”

كما يبلغ عمر إسلام الـ60 من عمره، وبذلك يكون فارق العمر بينه وبين الفنانة نيللي كريم ما يقارب الـ 15 عاماً، حيث أن النجمة المصرية تبلغ من العمر 45 عامًا. وأفادت مصادر صحفية آخري بأن رجل الأعمال المصري متزوج ولديه ولدان.

زوج الفنانة “نيللي كريم” المرتقب رجل الأعمال المصري “عمر إسلام”

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم قد تزوجت مرتين، وأنجبت من زوجها الأول بعمر صغير وهي مازالت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديها منه ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية “هاني أبو النجا” وانجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت انفصالها عنه.