عبر سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي عن شكره لها بسبب موقفها مع والده رغم أزمة النسب والقضايا التي بينها وبين سامح في المحاكم،

فقد قامت هالة صدقي بموقف نبيل تجاهه. فور علمها بمرض حماها ودخوله للعناية المركزة قامت بزيارته رغم المشاكل التي بينها وبين ابنه.

وكتب سامح سامي عبر حسابه على فيسبوك: “تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي، وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده”.

وتابع:” هي والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي، أشكرك جداً جداً لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول”.

وقامت شقيقتها دينا صدقي بالرد بدلاً عن هالة قائلة: “حمد الله على سلامته، وفعلاً أولاد الأصول بيبانوا في المواقف.. ربنا يباركلك فيهم”.

والجدير بالذكر أن هناك خلافات بين الزوجين، حيث خرج الزوج سامح سامي، واتهم هالة صدقي باعت الأرض اللي يمتلكها ورفعت ضده قضايا نفقة. ما جعلها ترد أنه يطالب بتحليل DNA لأولاده ليتهرب من نفقتهما وتقدمت ضده ببلاغ إلى النائب العام.