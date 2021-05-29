شهدت أزمة الفنانة ” هالة صدقي ” وزوجها ” سامح سامي ” تطورات جديدة حيث أرسل الأخير لها إنذارا ب ” الدخول في الطاعة ” يوم الأربعاء الماضي على يد محضر .

وجاء في نص الإنذار : ” الطالب المنذر زوج المنذر إليها بموجب وثيقة عقد زواج شرعي مؤرخة في 28/11/2007 تزوج الطالب المنذر من المعلن إليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ” .

وتابع : ” وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين سامو سامح سامي مواليد 7/3/2009 ، مريم سامح سامي مواليد 7/3/2009 ولا تزال في عصمته شرعا وقانونا ” .

وبذلك يكون سامح سامي قد اعترف بنجليه على الرغم من أنه كان قد طلب من هالة صدقي في وقت سابق إجراء تحليل DNA للتأكد من صحة نسب أولاده له .

ويأتي هذا الإجراء من جانب زوج الفنانة هالة صدقي بعد أن أعلن عن طلاقه لها في بث مباشر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر إبريل الماضي .

فقال : ” بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله .. متلزمنيش تكوني زوجتي وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق ” .

وعلقت هالة صدقي على هذا الأمر مشيرة إلى أن زوجها يبحث عن الشهرة وأنه لا يوجد طلاق بهذا الشكل في الديانة المسيحية .