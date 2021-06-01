شاركت الفنانة المصرية “شيرين عبد الوهاب” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتغريدة هنأت من خلالها زوجها المطرب والملحن “حسام حبيب” بعيد ميلاده، ونشرت صورة لها وهي في أحضانه.

وعلّقت عليها قائلة : “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”، وتفاعل الكثيرون من متابعيها مع الصورة ولاحظوا زيادة كبيرة في وزن شيرين بالرغم من ارتدائها لملابس سوداء وأرجع البعض أن السبب في هذه الزيادة هو حمل شيرين عبدالوهاب الذي تخفيه الفترة الحالية .

كل سنة و انت طيب يا حبيبي، و كل سنة و انت اماني و سندي ونجاحي و جاهي و مالي… بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي pic.twitter.com/gXZQvtg70K — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 31, 2021

وقبل ذلك، تغزلت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى زوجها المطرب حسام حبيب، معبرة عن حبها الشديد له، داعية الله ألا يحرمها منه وأن يديمه نعمة لها حتى نهاية العمر، ونشرت شيرين، صورة لزوجها حسام حبيب، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: “بحبك.. ربنا ما يحرمنى من دقات قلبك اللى بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر”.

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وفى وقت سابق، وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى جمهورها تعبر فيها عن اشتياقها لعودة التواصل معهم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر شيرين العودة إلى التواصل مع جمهورها بعد فترة غياب طويلة، معلنة عن عودتها للحديث والرد على أسئلة جمهورها ومتابعيها.

وعلي الصعيد الفنى، كشفت شيرين عبد الوهاب، عن جديد أعمالها الغنائية. وقالت أنها بصدد طرح أغنية منفردة جديدة تحمل اسم «أشواقي»، من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام. وتحمل الأغنية الطابع الدرامي، ومن المقرر طرحها منتصف شهر يونيو الجاري بطريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب غنائها شارة البداية لـ «مسلسل لحم غزال»، الذي عرض في موسم رمضان 2021 الماضي، وحملت الأغنية اسم «وشي الحقيقي»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بدوي جمعة، وألحان الموسيقار رحيم.

هذا بجانب مشاركة شيرين عبد الوهاب في الأغنية الدعائية لمبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقتها الدولة المصرية مطلع العام الجاري 2021 والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والأغنية حملت اسم «بعلم الوصول»، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم، وألحان بلال سرور.

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