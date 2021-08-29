خطفت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، الانظار بعد مشاركتها صور جديدة من احدث اطلالة لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت زينب العسكري على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام كاتبة “استخدم ” ابتسآمتكَ ” لِ تغيرَ الحيآة ، لكن ! لآ تدع الحيآةَ تغيِّرُ ابتسآمتك”.

وقد حظيت الصور بإعجاب متابعي زينب العسكري حيث انهالت عليها التعليقات المتغزلة بجمالها.

من ناحية أخرى، حرصت زينب العسكري على تهنئة المرأة الاماراتية بيومها وذلك عبر مقطع فيديو اشادت به بانجازات المرأة الاماراتية وبالخطوات الكبيرة التي حققتها مؤخرا.