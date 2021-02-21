خطفت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري الانظار بعد نشرها مجموعة صور ومقاطع فيديو من احدث جلسة تصوير لها ظهرت فيها بفستان زفاف أبيض.

وعلقت زينب العسكري على احد الفيديوهات كاتبة: “القُلوبُ البيضاء قلوبهم بلونِ الثلج، أحلامهُم بنقاءِ الماء، خَيالهم باتساعِ السماء، لَدَيهِم قدرة على التسامحِ بلِا حدود، ويتَمَتَعون بقدرةِ الاغتسال بماءِ الأماني، وقدرةِ الحِلم والانغِماسِ فيه إلى آخر قطَرَاتِه، لا يَنتَظِرون مرارة الأحزَان مِن يدٍ صافَحَتهُم، قلوب بيضاء في زمنِ القُلوبِ الملّونة،”

وعلقت زينب على صورة اخرى كاتبة: “شكرا لخبيرة التجميل المبدعه سكينه على اللوك الجميل إنسانة في منتهى الذوق سعدت جدا بالتعاون معاها (ذكرياتي الحلوه كانت معاها مكياجي ملجتي والحنه والزواج وحفلة بنتي الزين كانت من إبداعاتها وسعدت بالتعاون الجديد معاها استرجعنا اجمل ذكريات السعيدة مع الذوق كله غاليتي سكينه”.

وكانت زينب العسكري قد كشفت عن سبب عودتها للأضواء مرة أخرى منذ إعلان إعتزالها التمثيل في 2009 وذلك من خلال تدوينة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زينب العسكري “”من يتساءل عن سبب عودتي للأضواء يصعب أن يفهم أن الأضواء لا تنطفئ بوجود أحباب حولك، أحباب يجعلونك شمعة لا تنطفئ بمحبتهم واحتضانهم لك وتقديرهم لمشوار قدمت لهم فيها رسائل جميلة، اختفت عن الإعلام ولكني لم أختفٍ من قلوب احباب بهم أصبحت زينب العسكري شمعة لا تنطفئ”.