استعرضت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري الهدايا التي تلقتها اثناء زيارتها الاخيرة للسعودية وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت زينب العسكري في مقطع الفيديو وهي تجلس وامامها اكياس الهدايا وباقات الورود على انغام اغنية “عاشقينك” للفنان راشد الماجد.

وعبرت زينب العسكري عن سعادتها بزيارة السعودية اذ نشرت المزيد من الصور ومقاطع الفيديو وعلقت كاتبة: “زيارة جميلة كانت للمملكة الجميلة سعدت بذوق اهلها الطيبين لي ،،كعادتهم اهل الذوق ترحيب وكرم وعطاء لانهاية له شكرا لكم من كل قلبي يااهل السعودية على محبتكم وذوقكم احبكم يااطيب القلوب ”.

وكانت قد اقامت احتفلت زينب العسكري بـ قرقيعان بصحبة بناتها الثلاث وظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” وهي تقيم القرقيعان مع بناتها ويرتدن ملابس طغى عليها الجو الرمضاني، وتوزع الهدايا والحلوى على الأطفال.