استعرضت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، كواليس مشاركتها في “مهرجان تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والعراق وسلطنة عمان.

وخلال الساعات الماضية، نشرت العسكري مقطع فيديو وصوراً عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وثقت فيها زيارتها لعدد من اجنحة الدول المشاركة في هذا المهرجان.

وظهرت زينب العسكري، في احد الفيديوهات، وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، وعلقت: “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.

وعلى موسيقى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، زارت زينب العسكري الجناح المصري، حيث أمسكت العود، وظلت تعزف على موسيقاها، وعلقت: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.

وكان للجناح المغربي ترحيب خاص بالعسكري، حيث وثقت لحظة استقبالها من جانب فرقة مغربية على أهازيج الأفراح والزغاريد، بينما علقت: “وترحيب أهل المغرب أهل الكرم دوم مميز.. كنمحق عليكم بالزاف يااهل المغرب الطيبين”.

وكانت قد وثقت العسكري لحظة مشاركتها في افتتاح فعاليات “كرنفال تراث الدول”، حيث شاركت صوراً وفيديو خلال الافتتاح، وذلك من خلال حسابها على موقع “إنستغرام”.

وتركت زينب العسكري تعليقاً، قالت فيه: “وحشتني الفعاليات الجميلة (من أجمل مشاركاتي مهرجان تراث الدول)، مشاركة كانت جميلة مع الأطفال سعدت جدا بلحظاتي الجميلة معاهم”.

وقالت زينب العسكري إنها تشارك ضيفة شرف في هذا المهرجان، حيث بدأت من خلال الجناح البحريني، وكتبت: “فخورة بمشاركتي كضيفة شرف في فعاليات الجناح البحريني في مهرجان (تراث الدول) برأس الخيمة (الحمد لله.. الجميع أشادوا بجمال تراث مملكتي الجميلة) ذكريات جميلة”.

كما استعرضت زينب العسكري مشاركتها في الجناح الإماراتي، والتقطت صوراً مع الأطفال وعبرت عن سعادتها بمواهبهم، حيث وثقت تلك المشاركة عبر حسابها في موقع “إنستغرام”.

وكتبت تقول: “الله يا دار زايد كيف محلاها فخورة بإنجازات نبض القلب إماراتنا الحبيبة ماضي عريق وحضارة وإبداع في كل المجالات.. جناح إماراتنا الغالية كان مميز جداً وفخورة فيكم يا عيال زايد الخير”.