فاجأت الفنانة والمنتجة البحرينية زينب العسكري الجمهور بعد أن كشفت سرّ عدم قدرتها على العودة إلى الإمارات منذ 5 أشهر، وبقائها في البحرين لغاية الآن، مشيرة إلى أن الأمر يعود لانتظارها تنفيذ حكم لصالحها في قضية اختلاس.

وأضافت العسكري عبر مقطع فيديو لها على حسابها الشخصي بتطبيق “سناب شات” أنها رفعت دعوى قضائية إثر قضية اختلاس أموال من شركتها منذ 15 عاما انتهت بحكم لصالحها.

وأوضحت الفنانة البحرينية أنها تنتظر تنفيذ الحكم ورد الأموال إليها، لكنها لا تدري سبب التأخير حتى الآن، معلقة :”الحكم في القضية لصالحي وانتظر تنفيذ الحكم اللي طول ولا أعرف شو هو السبب”.

وتابعت زينب العسري أنها ما زالت تنتظر تنفيذ الحكم لرد الأموال إليها منذ 5 أشهر غير أن هناك تأخيرا في تنفيذ الحكم، وعلقت:”لا أعرف شو السبب حتى المحامي مستغرب يقول كل ما أدخل القضية للقاضي تتعطل”.

وأكدت أن هذا هو سبب عدم عودتها للإمارات منذ 5 أشهر وتنتظر العودة شوقاً لأسرتها معلقة :”هذا هو سبب عدم رجوعي للإمارات مع انهم وحشوني أهلي هناك وحبايبي وراجلي بس شو اسوي”.