نشرت الفنانة الشابة ” زينب غريب ” صورة لها عبر حسابها على إنستجرام من زيارتها للفنان ” شريف دسوقي ” في المستشفى على خلفية العملية التي خضع لها مؤخرا وتم فيها بتر قدمه اليسرى من أسفل ركبته .

وظهرت زينب غريب في الصورة وهي تحتضن شريف دسوقي وكتبت في تعليقها عليها متحدثة عن إحساسها قبل وبعد زيارته : ” كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية .. ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه ” .

وتابعت : ” أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك .. اشتغلت معاك عمل ” بميت وش ” وكل أملي إني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر .. تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش ” .