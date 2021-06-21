نشرت الفنانة زينب غريب على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تعرضها للتحرش من طبيب بيطري.

وقالت: “كنت ماشية الساعة 9 الصبح في وسط البلد وسمعت صوت حد ماشي ورايا وبدأت أخاف وقبل الوصول لسيارتي نظرت للخلف وتفاجئت بوجود شخص يقوم بتصوير جسمي من الخلف”.

وتابعت: “ذهبت إليه وأمسكت به من ملابسه وطالبته بمشاهدة تليفونه حتى أرى ما قام بتصويره وحاول الهروب مني ولكن قام من حولي وفرد أمن بالإمساك به وذهبنا إلى قسم الشرطة وهناك تبين أنه قام بتصويره 3 صور بأحجام مختلفة وكنت مرتدية نفس الملابس التي أظهر بها في الفيديو”.

وأضافت: “ذهبت للنيابة وأدليت بأقوالي لمدة 8 ساعات واكتشفت أنه طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم وحينها قلت له (دانت فاكرني جاموسة) وعلمت أنه متزوج ووالدته طلبت مني تغيير أقوالي والتنازل عن القضية واتعرض عليا أموال حتى أقوم بذلك وقالوا لي (ارجوكي متخلهوش يتحبس في أيام مفترجة)”.

وتابعت: “التحرش جريمة ويجب عدم الوقوف في صف المتحرشين فأنا رأيت العديد من البنات حدث لهم أمور مُشابهة لواقعتي، ولكن خائفين من التحدث، وهذه ليست الواقعة الأولى التي تم التحرش بي فأنا تم التحرش بيا وأنا في سن 12 عامًا”.