زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذا القرار!

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بعد نشرها بوست عبر حسابها على انستغرام اعلنت فيه عن قرار مفاجىء.

وقالت زينب فياض في تدوينتها: “بيأسفني خبركن ان رح اقفل كل حساباتي بالسوشال ميديا لظروف خاصة”.

وتابعت زينب فياض: “كنت كثير سعيدة معكن شارك يومياتي وكل شي بحبو معكن كنتو جزء كتير مهم من حياتي بحبكن ورح اشتقلكن كتير”.

غير ان متابعي ابنة هيفاء وهبي شككوا بقرارها معتبرين ان هذه التدوينة ما هي الا كذبة ابريل.