شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها الثامن والعشرين.

وظهرت زينب في الصور والفيديوهات، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي تحتفل بعيد ميلادها في احد المطاعم كاشفة عن عمرها من خلال التعليق.

وقد تغزل متابعو زينب فياض بجمالها وبالشبه الكبير بوالدتها فيما انشغل اخرون بمعرفة العمر الحقيقي لهيفاء وهبي ان كان عمر ابنتها 28 عاما.

وكان قد نال مقطع فيديو لحفيدة هيفاء وهبي انتشاراً وتفاعلاً كبيراً بين الجمهور بعد أن نشرت زينب فياض مقطع فيديو لابنتها ” دانييلا ” عبر حسابها على انستغرام وهي تتمنى ليلة سعيدة للمتابعين بعفوية طفولية.

بدورها علّقت والدتها زينب فياض على الفيديو: ” قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة “.

ونال الفيديو إعجاب المتابعين الذين رأوا أن دانييلا تشبه جدتها هيفاء وهبي إلى حد كبير وخصوصاً بالمقارنة بين الصور المتداولة للجدة في طفولتها وفيديو الحفيدة.