زينة تتألق بفستان ابيض في زفاف صديقتها

شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها بصور جديدة، خلال حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وأظهرت الصور زينة بفستان أبيض مخطط طويل، بدون أكمام، مفتوح من الجانبين، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الليس، مع المكياج التُرابي، بألوان النيود والكشمير.

والتقطت زينة عدد من الصور من صديقاتها وعلقت قائلة: “احلي حاجه لما تكون في فرح صحبتك اللي بتحبها وتشوف معظم أصحابك اللي بتحبهم بجد 👭👭مبروك يا دودو”.