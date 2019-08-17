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زينة ترد على هجوم جمهور أحمد عز.. ما علاقة أحمد حلمي!

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تعرضت الفنانة زينة لإنتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، واتهمها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحريض شقيقتها للإعتداء بالضرب على الفنانة أحمد عز ومحاولة تشويه صورته والتشويش على النجاح الذي حققه من خلال أفلامه الأخيرة ومنها “الممر” و”ولاد رزق”.

ويبدو أن زينة قررت الرد على هذه الإنتقادات واستعانت بآية قرآنية، كتبتها من خلال خاصية “ستوري في حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي الآية الكريمة التي تقول: “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.
من ناحية أخرى، قررت زينة دعم أحمد حلمي في حملة الهجوم الذي تعرض لها فيلمه الأخير “خيال مآتة”، ونشرت الملصق الدعائي الخاص به، وعلقت قائلة: “لسة خارجة من الفيلم تحفة”.

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