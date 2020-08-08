نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” صورا لشقيقتها ” نسرين ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها طلبا إلى جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها .

حيث تخضع نسرين لعملية جراحية للمرة الثانية بعد تعرضها مؤخرا لنزيف في المخ .

وكتبت زينة في تعليقها على الصور قائلة : ” ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هتعملها بكرة بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها ” .

وتابعت : ” الطف بيها وبينا يارب .. يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لاولادها القمرات ولأمها واخواتها يارب ” .

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور زينة بتعليقاتهم متمنيين الشفاء العاجل لشقيقتها من بينهم أحمد فهمي وهايدي موسى وشكران مرتجي .

يذكر أن نسرين هي الشقيقة الكبري للفنانة زينة وكانت قد شعرت بآلام حادة في الرأس بشكل مفاجئ أثناء تواجدها بمدينة العلمين مما استدعى نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت وجود نزيف في المخ .