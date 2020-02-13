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زينة تعلق على عيد الحب : ” آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني “

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نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة بها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

والتي علقت من خلالها على الاحتفال بعيد الحب وانتقدت المحتفلين به .

فكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” فالنتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه .. أنا آخر حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني ” .

وتفاعل المتابعون على الصور وجاءت بعض التعليقات التي أشارت إلى أن حديث زينة يدور حول الفنان أحمد عز والخلاف القائم بينهما .

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فالنتين ايه اللي عاوزين تحتفلوا بيه !!!! انا اخر مره حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني 🤧🤣🤣🤣🤣🤣

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

 

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