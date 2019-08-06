زينة تنفعل على أحد المتابعين بسبب معهد الأورام : ” اتنيل والنبي علشان مش وقتك “

نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة صورة لسيدة تحمل طفلها المريض بالسرطان أمام المعهد باكية بعد الحادث الذي شهده معهد الأورام بعد انفجار سيارة أمامه وأسفر غن مقتل 20 شخصا وإصابة حوالي 50 .

وأعلنت زينة دعمها الكبير لمعهد الأورام وضحايا ومصابي الحادث ودعت للتبرع من أجل إعادة ترميم المعهد .

وكتبت زينة في تعليقها على الصورة قائلة : ” اللي أقوى من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي خوفها اللي بيزيد علي ضناها في المرض جالها خوف أقوى من المرض نفسه.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الواحد عنده كم وجع ومرارة غير طبيعية وعجز من نظرة الأم اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه ” .

وعن دعمها لهم ودعوتها إلى التبرع قالت : ” وفي كام أم زيها وفي كام قلب محروق علي ضناه مش مكفيهم وجع قلب كل أم علي ضناها من مرض ما بيرحمش وسهر ودعاء ووجع لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا .. أنت القادر الحكيم المقتدر المنتقم .. ياريت كلنا وأنا أولكم نحاول نتبرع وربنا يقدر الجميع يمكن نقدر ننقذ اللي باقي وربنا يقدرنا جميعا ” .

ليأتي تعليقا من أحد المتابعين ساخرا منها وطالبا إياها بالتبرع قائلا : ” طب طالما قلبك وجعك من الصورة دي ما تساعدي الناس دي .. مش انتي بس باقي الفنانين بدل الساحل والحفلات اللي بملايين وجهة نظري الكلام أو بوست مش هيعمل حاجة .. أكيد حضرتك هتردي وتقولي مين قالك إني مش بساعد الناس دي أو غيرهم وأنا هقولك إيه الفايدة طالما المساعدة مش في المكان الصح ” .

وجاء رد زينة بانفعال على تعليق المتابع موضحة إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن تلك الأمور وكتبت قائلة : ” اتنيل والنبي علشان مش وقتك الواحد قلبه بيتقطع بجد اسكت خالص أنا بموت ومش فايقة لك .. اتبرع ولا ولو بـ10 جنيه وانا اتبرعت وكل ما هقدر هتبرع .. مبسوط كده لازم اقول ” .