شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها على حسابها على انستغرام بصورة ظهرت فيها بعد ان حولت شكلها الى رجل باستعمال تطبيق Faceapp.

وعلقت زينة على الصور كاتبة: “هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتي أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا علي شكل راجل يقولي فورا.. ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي زينة مع صورتها وكان من بينهم الفنانة رنا سماحة التي علقت “بقيتي شبه هاني سلامة” وعبير صبري التي كتبت “انا عارفه هتتحوزي ايطالي او اسباني في الاخر “.

وكانت زينة قد شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “جمع سالم” من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع “فيو‎”.‎