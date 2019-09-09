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زينة عاشور.. من هي! وكيف قلبت حياة عمرو دياب وفجّرت غضبها بعد ارتباطه بدينا الشربيني!

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zeina achour

لم يكن اسم زينة عاشور مطروقًا في الإعلام لفترة طويلة، على الرّغم من زواجها من فنان يُعدّ من أشهر نجوم العالم العربي، إلا أنّه عاد للظهور لحظة ظهور امرأة أخرى في حياة زوجها أو طليقها الفنان عمرو دياب.

دور زينة في حياة زوجها لم يكن عاديًا، فكانت كما يقولون “وراء كل رجلٍ عظيمٍ امرأة”، واستطاع دياب أنْ يحقّق الكثير بفضل ذكائها، وظهرت بصماتها جليّةً في مسيرته الفنية، حتى أنَّ البعض يقسم حياة عمرو دياب لفصلين الأول يبدأ من يوم ولادته وحتى عام 1993 والثاني يبدأ من يوم زواجه من زيتة في العام 1994 وحتى الآن.

فمن هي زينة عاشور وكيف أثارت الجدل مؤخرًا بتصرّفاتها؟

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