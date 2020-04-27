نشرت الفنانة ” زينة ” عبر حسابها لموقع الصور والفيديوهات ” إنسترام ” صورة للفنان ” أمير كرارة ” من مسلسه الجديد ” الاختيار ” والذي يقوم فيه بتجسيد شخصية الشهيد أحمد المنسي .

وأشادت زينة بالعمل وأداء أمير كرارة وبمخرج العمل ” بيتر ميمي ” فكتبت في اعليقها على الصورة قائلة : ” معقولة كل يوم كم العياط اللي بنعيطوا .. بجد برافو يا أمير إنت وبيتر ميمي كان لازم عمل درامي للأبطال اللي ضحوا بحياتهم علشانا .

وتابعت : ” وانتوا وثقتوا أعمال الأبطال دول كما يجب .. وهتسيبوا عمل يشوفوه ولادنا علشان يعرفوا يعني إيه الجيش المصري رجال .. شكرا يا أبو سليم .. رحم الله شهداء الوطن ” .