نشرت الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ صورة لها وهي تلتقط يدّ زوجها الفنان اللبناني نبيل خوري وقد لفتت مكي الأنظار بالوشم الذي اعتمدته وزوجها على ذراعهما حيث كتبت إسمه على ذراعها وبدوره رسم إسمها وشماً على ذراعه.

وسبق أن أعلنت مكي عن زواجها من خوري، بطريقة مميزة، اذ فاجأت الجمهور ونشرت الإعلان الدعائي لأغنية بعنوان “قبل بوقت” كلمات وألحان نبيل خوري وإخراج زينة مكي التي شاركت في التمثيل بالكليب.

وعلّقت بالقول:”كل حياتي من أنا و صغيرة كنت كل ما اسمع غنية و انغرم فيها.. اتخيلها براسي متل الفيلم و ارسم كل المشاهد براسي..ما كنت متخيلة بيوم من الأيام إنوّ أول فيديو كليب من إخراجي رح يكون لزوجي”.





