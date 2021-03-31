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أعلن الفنان ” أحمد السعدني ” مؤخرا في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن انسحابه من مسلسل ” كله بالحب ” الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ” زينة ” ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .

ولم يكشف أحمد السعدني عن أسباب انسحابه في منشوره فكتب قائلا : ” المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يا رب .. التفاصيل لاحقا ” .

وخرج مصدر من داخل المسلسل بتصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” أشار من خلالها إلى أن السبب من وراء انسحاب السعدني من استكمال تصوير المسلسل هي الفنانة زينة بسبب وقوع خلاف بينهما وصل إلى المشادات الكلامية .

وأضاف المصدر أن انسحاب أحمد السعدني سبب أزمة كبيرة للشركة المنتجة خاصة أنها قامت ببيع المسلسل داخل وخارج مصر وقامت القنوات بوضعه على خرائط العرض وبدأت الترويج له .

واستكمل بأن الشركة المنتجة تتدخل في الوقت الحالي لإقناع السعدني بالتراجع عن قراره ويبدو أن جلسات الصلح والإقناع ستنتهي بحل وسط .

يذكر أن مسلسل كله بالحب من بطولة : زينة وأحمد السعدني وريم البارودي وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري .. ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد .



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تعليق واحد

  1. يا إلهي كم تفضح ملامح الإنسان (حتى التي مرّت تحت مشرط طبيب التجميل منها) سريرته .. لا أذكر كم مرة شغلنتي قراءة وجه أحدهم/إحداهن عن سماع الحديث!
    وبالطبع عذري الجاهز دائماً “عذراً فأنا كثيرة الشرود” بينما لساني حالي يهمس “اصمت ودعني أقرأك بعمق” هههه

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