وجهت الاعلامية السورية زينة يازجي، زوجة الممثل عابد فهد، مناشدة لمساعدة الشعب السوري الذي يعيش سلسلة ازمات على المستوى الاقتصادي والمعيشي والصحي خاصة مع تفشي وباء كورونا.

وكتبت زينة اليازجي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الوضع في سورية صعب جدا، الكورونا تأكل الشيب و الشباب، الكهرباء تنقطع ٢٠ ساعة باليوم فعليا، و كل احتياجات الناس الأساسية صعبة المنال من خبز و بنزين بسبب حصر توزيعها بحصص بطاقة تموينية تجعل الطوابير تتكدس… البلد في حالة “سقوط حر” للأسف، لا يمكن ان يترك الشعب هكذا.

الوضع في سورية صعب جدا، الكورونا تأكل الشيب و الشباب، الكهرباء تنقطع ٢٠ ساعة باليوم فعليا، و كل احتياجات الناس الأساسية صعبة المنال من خبز و بنزين بسبب حصر توزيعها بحصص بطاقة تموينية تجعل الطوابير تتكدس… البلد في حالة "سقوط حر" للأسف، لا يمكن ان يترك الشعب هكذا! #سوريا #كورونا — Zeina Yazigi (@zyazigi) November 23, 2020

يذكر ان حوالى 80 في المائة من الشعب السوري يرزح تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، خاصة مع ارتفاع اسعار السلع الاساسية كالبنزين والمازوت والخبز وانهيار الليرة والاقتصاد.

وكان لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، موقفاً حيال الأزمة الاقتصادية والمعيشية، زعم فيه أنّ ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة، هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.

هذا وواجهت البلاد، في أكتوبر الماضي، نقصاً حاداً في الوقود، ما أجبرها على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، ما يفاقم حالة السخط بين السوريين المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات، وقرارات حكومية تزيد من معاناته.