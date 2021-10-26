اعترض الفنان اللبناني زين العمر على خبر استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى وزارة الدفاع للاستماع له كشاهد في الاحداث التي شهدتها منطقة الطيونة وعين الرمانة مؤخرا.

وتوجّه زين العمر إلى قيادة “التيار الوطني الحر” عبر “تويتر” كاتبا: “دخلكن مش سوا غنينا أوعا خيك وختمنا فيها جرح كبير من الأحزان والوجع ودخلكن مش كتلة القوات اللينانية صوتت لفخامة الرئيس حتى صار رئيس الجمهورية.”.

كتير بحترم الانسان اللي بيعرف انو غلط وبيرجع يصلح غلطو ،زاد احترامي الك كتير لانو وطنك شعبك قبل كل شي!تحية الك https://t.co/625gNfaPdw — Elissa (@elissakh) October 26, 2021

وتابع “حابب هيك بالأملية إسمع شو رأيكن باستدعاء الدكتور سمير جعجع اليوم، ليش ساكتين، سمعوني صوتكن. خلصنا بقا مزح”.

كما قال في تغريدة اخرى: “خلي الكل يروحو ……. ما حدا فوق راسو خيمة كلن يرىحو من الكبير للزغير” في اشارة الى السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله.

خلي الكل يروحو ……. ما حدا فوق راسو خيمة كلن يرىحو من الكبير للزغير …. — Zein El Omr (@ZeinElOmr) October 25, 2021

بدورها اشادت الفنانة اللبنانية اليسا بموقف زين العمر وكتبت تعليقا على تغريدته: “كتير بحترم الانسان اللي بيعرف انو غلط وبيرجع يصلح غلطو ،زاد احترامي الك كتير لانو وطنك شعبك قبل كل شي!تحية الك”.