دخلت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون، شقيقة المطربة ديانا كرزون، في نوبة بكاء شديدة، خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لسيل من الانتقادات وهجوم قاسٍ من قبل البعض، بشأن موقفها من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية هناك خلال الآونة الأخيرة.

وقالت زين كرزون، خلال مقطع الفيديو: «تحملت كمية ظلم وسب وشتائم من أشخاص معينين، فبركوا كل اشي وبلشوا ينشروا وأنا أعرفهم، لأن اسم زين كرزون عاملهم عقدة نفسية».

وعن تصدر اسمها عبر «تويتر»، قالت زين: «كنت أتمنى أن يكون التريند هو قضية فلسطين وليس اسم زين كرزون، بس معلش فدى تراب فلسطين وأهل فلسطين».

وتابعت زين كرزون وهي في حالة بكاء هستيري: «أنا ربّ العالمين معي.. والناس اللي بتحبني معي.. والناس اللي بتعرف زين كتير منيح معي.. بس كتير شعور صعب وكتير الواحد بزعل على حاله يكون مطلوب.. صعب كتير».

وكانت كرزون، خرجت بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قالت فيه: «فلسطين إلها آلاف السنين عم تعاني من الآلام والأوجاع، ليش بس بدنا نعمل الشوشرة على السوشيال ميديا، ليش، لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي، نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين».