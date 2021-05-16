تعرضت الفاشينيستا الأردنية زين كرزون، شقيقة الفنانة ديانا كرزون، للعديد من الانتقادات الحادة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو هاجمت فيه ما وصفتهم بـ”المتباكين” على القضية الفلسطينية، الذين يقومون بنشر صور وفيديوهات القصف والجرحى والشهداء.

وقالت كرزون: “لما توفت جدتي الله يرحمها ما بكيت على السوشال ميديا ولا طلعت اعمل شو عشان اللايكات، فلسطين زهقت قد ما حكينا عنها مو ضروري نعمل شو اوف ونبين انه نحنا دراما عشان نجمع مشاهدات”.

وأضافت: “فلسطين ما بدها مؤثرين يطلعوا يأثروا عليكم عشان تحبوها المؤثر بأثر بقصة صارت معه المؤثر هو الفلسطيني الي بعاني كل يوم”.

وتابعت: “ليه بس لازم نعمل شوشرة على السوشال ميديا قضية فلسطين قديمة مو نمنا صحينا لقينا في شي صاير”.

وأوضحت شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون: “انا ليه انزل مليون ستوري وبوست واطلع ابكي متل كتير عالم هاد تمثيل اسمه، بعدين احنا شو عاملينلكم لحتى تفوتوا تسبونا كمؤثرين وتحكوا يلعن ابوكم وكلاب الله اكبر هو نحنا اذيناكم ونزلنا عليكم الصواريخ ودمرنا البيوت”.