شاركت الراقصة والفنانة المصرية دينا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد رصد اجواء تحضيرها لحلوى عيد الفطر الذي يحل بعد أيام قليلة.

وظهرت دينا في الفيديو وهي تحضر كحك العيد حيث قالت “ده يا جماعة كحك العيد أنا بعمله قد الزرار انا بعمله كده وبعدين بيطلع قمر” وتابعت “أنا عملة المحشي أكبر شوية أما السادة فبعمله صغير قد الزراير بالظبط عشان اللي ياكل قطمة ياكل وحدة ثانية ووحدة ثالثة كل سنة وانتم طيبين”.

وعلقت دينا على الفيديو كاتبة: “#كحك_العيد كل سنة و انتوا طيبيين يا حبايبي. ربنا يسعد ايامكم و تبقى كلها اعياد. ”.