نشر مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام له وللمطرب ” عمر كمال ” قبل وبعد الشهرة .

فظهر حمو بيكا في الصورة وهو يعمل كسائق سيارة نقل قبل الشهرة وعمر كمال أيضا وهو يعمل ميكانيكي سيارات .. والقسم الآخر منها ظهرا بها بعد الشهرة وهما مع سياراتهما الجديدة .

وكتب حمو بيكا في تعليقه على الصورة : ” حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ” .

وانقسمت التعليقات بين المتابعين على الصورة فمنهم من رأى أن حمو بيكا يستحق ما وصل له .. بينما رأى البعض الآخر أنه يقدم إسفاف ولا يصلح أن يكون مطرب .

كما أبدى عدد من المتابعين دهشتهم من وضعه لصورة عمر كمال معه .