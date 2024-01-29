تصدر اسم الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إرتباط خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب .

أول تعليق من ميرهان حسين بعد أنباء ارتباط خطيبها السابق بشيرين عبد الوهاب

حيث علقت الفنانة ميرهان حسين على أنباء ارتباط خطيبها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرةً إلى أنها ليس لديها معلومة مؤكدة بذلك النبأ، مؤكدةً أنها تمت خطبتها لمدة عام.

وقالت ميرهان حسين خلال إحدى اللقاءات الصحفية المصوّرة: “معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و”عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

أكملت ميرهان: “كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض يبقى في فبراير ومحصلش نصيب، مضيفة : ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن”.

واستكملت حديثها قائلةً: “أنا من النوع اللي مش ضعيفة عمومًا وحياتي الشخصية مش بتأثر على شغلي وبحاول أفصل على قد ما أقدر، بس بكره إني أقع أو اترمي أقعد اعيط، بس بحتاج إني أقعد شوية لوحدي، وده مش معناه إني بقعد أعيط خالص، ممكن أبقى مش عايزة أسمع كلام ناس أو مش عايزة أسمع كلام حد في حاجة لكن مش بحب أضعف أو أستسلم ومش بحب الانهزام وبؤمن إن ديه الحياة و”لقد خلقنا الإنسان في كبد”، بس لازم نقوم”.

حبيب شيرين الجديد

وجاءن تصريحات ميرهان حسين بالتزامن مع انتشار خلال الأيام الماضية أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وقيل أن الحبيب الجديد هو دكتور وكان متواجد معها في حفلها برأس السنة .

وقد ذكرت مصادر صحفية أن حبيب شيرين الجديد، هو الدكتور تامر سليم طبيب أمراض نساء والذي كان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف من دون الكشف عن السبب.

وهو من مواليد 1982 أي أن شيرين تكبره بسنتين، وكان متزوج من قبل ولديه ولدان، وبعدها تزوج من سيدة مصرية والدها سياسي مشهور وتم الطلاق أيضًا بعد شهور وأرجع البعض السبب إلى تعنيفه لها.

وأخيرًا ارتبط بالفنانة ميرهان حسين والتي فسخت خطبتها، بعد علمها بأنه متزوج من سيدة أعمال سعودية وأنه لا يمارس مهنة الطب أصلًا.

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