خطفت الفنانة سارة التونسي الانظار وتصدرت الترند بعد مشاركتها في حفل إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

فقد أطلت سارة التونسي هذه المرةبلوك رومانسي ناعم، فإرتدت فستان أخضر طويل متعدد الطبقات مع تسريحة شعر وأكسسوارات بسيطة.

ووصفها أحد المتابعين “بالبسكوتة”، في حين كتب آخر “من بين الكل سارة التونسي تكسب بإكتساح”، وكتبت إحدى المغردات كذلك “سارة التونسي وخالد النبوي يفوزان بأحلى إطلالة في مهرجان الجونة”.







يذكر أن سارة قد شاركت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “ب100 وش”، مع آسر ياسين ونيللي كريم، وحققت نجاحاً كبيراً.