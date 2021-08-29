خرجت الفاشينيستا الكوينتية سارة الكندري عن صمتها بعد اعلان مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي ​أحمد العنزي انفصاله عنها.

وقالت سارة الكندري، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعين تعليقا على ما اعلنه أحمد العنزي: “أول شيء انا واحمد ما انفصلنا انفصال رسمي وان شاء الله يصير الانفصال الرسمي سأحط لكم الورقة بعينكم”.

وتابعت “هو استعجل بهذه السالفة لأن لازم لما انت تعلن الطلاق لازم يكون عندك ورقة تحطها بعين الكل انه انت تطلقت”.

واضافت “ثاني نطقة انا ما احب النفاق وما احب الانسان الذي يتكلم من غير دلائل ولا اي شيء بس حتى يصير ترند”.

وعن علاقتها بأحمد العنزي، قالت “أحمد يضل ابو ابنتي وعلى عيني وعلى راسي” غير انها عادت واتهمته بالنفاق حيث قالت “اكثر شيء كرهت فيه النفاق اني امر من صوب مسجد واصور من بره المسجد بعدها اطلع البحر هذا نفاق تكذب على نفسك وعلى المتابعين وعلى ربك”.

وكان أحمد العنزي قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، طالب فيه من متابعيه عدم الإساءة لسارة الكندري قائلا: “شوفو يا جماعة، يعطيكم العافية، علشان أختصر الموضوع في كلمتين، مهما كان انفصلت أو ما انفصلت أتمنى منكم عدم الإساءة لها، لأن مهما كان هذه أم بنتي ما راح أقبل لها الإساءة، فخلونا نكمل حياتنا بشكل طبيعي”.

وبعد نشر مقطع الفيديو الذي طالب فيه العنزي عدم الإساءة لطليقته، سارة الكندري، انهالت التعليقات التي هاجمته ومن بينها: “الا يبون ترند خربت خطة الطلاق ماأحد اهتم نقول لاتسيئون بكره سيناريوا جديد وبقية الايام الين يرجعون للاضواء”، “الحرمه ما قصرت معه ليش عليها رح رضها ام بنتك واحفظ أسرار بيتك ساره احسها طيبه”، “مصدق نفسه توم كروز خف علينا تكفى ماننام الليل نفكر بكم ضايقه صدورنا يوم انفصلتو”، “صار الحين الطلاق عادي عندكم علشان ترند وشهره ومصخره وبعدها تقولون ردينا لبعض عزالله رب العالمين مايخفاه شي”.