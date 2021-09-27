فجرت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري مفاجأة حول جنسية طليقها أحمد العنزي حيث كشفت انه “غير محدد الجنسية” وذلك عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت سارة الكندري، في الفيديو، عن الأسباب التي دفعتها لإرسال ابنتها عند والدها، وقالت “لإن بعد أسبوع أسبوعين مدارس وتدرون، والبنية مابي أدخلها بمشاكلي، وحرام هي صغيرة وعندها أحساس ومشاعر وما راح تركز بدراستها شزي”.

وعلقت على تصرفات والد ابنتها “قاعد تدخلها بمشاكلك وتلعب بنفسية بنتك وشايلة اسمك واسم عيلتك وقاعد تفضح في بنتك.. برافو على الفيلم وأنا أدري إن عندك أجزاء ثانية”.

وتابعت “أنا مالي الحق إني أسجلها بالمدرسة، لإن أنا بنتي غير محددة الجنسية، وفلان غير محدد الجنسية، لا عندي بطاقة لها ولا شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا عندي أي إثبات، البنية طلعت بالهدوم اللي عليها، حتى هدوم ما عطوني حقها”.

وأضافت “بنتي عندها وتحمل الجنسية السعودية اللي على راسي من فوق لإن أنا سفرتها وعشفت فيها وسجلتها في مدارس السعودية”.

بدورها علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على مقطع الفيديو قائلة: “انزين اذا بنتك بدون ليش احمد العنزي يدعي انه سعودي ويقص على الناس لازم”.

وتابعت “يتحاسب قانونيا ماله احقيه يقول انا سعودي واهو مايحمل الجنسيه اصلا ويسوي أشياء مسيئه”.