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سارة الودعاني تصدم الجميع بتكبير شفتيها.. شاهدوا ما الذي أزعجها؟

بواسطة -
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sarah_wad3ani k

سارة الودعاني

صدمت خبرة الجمال سارة الودعاني متابعيها بظهورها بشفاه منتفخة إلى حد كبير. وأعربت عن عدم ارتياحها بسبب ذلك.

وكتبت تعليقاً على الصورة التي نشرتها على حسابها على “إنستغرام”: “سويت شفايفي. مرة متوترة بنات إنها منتفخة وش الحل؟”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط معجبيها الذين عبروا عن استغرابهم قيامها بهذه الخطوة وتفاعل معها أكثر من 28 ألفاً منهم. إلا أنها أوضحت ما حدث لها في وقت لاحق.

ونشرت على الحساب مقطعاً مصوراً ظهرت فيه وهي تزيل الشفاه الصناعية ليتبين أن الانتفاخ ناتج عن خدعة بالماكياج السينمائي”.

واشارت إلى ذلك من خلال التعليق حيث كتبت: “مكياج سينمائي. بس والله جد ماتوقعت إني بتقنه مرة مرة. ارتعت من نفسي”.

وحقق الفيديو أكثر من 360 ألف مشاهدة وأثنى الكثير من المتابعين على براعتها وموهبتها لافتين إلى أنهم اعتقدوا أنها حقنت شفتيها بمواد لتكبيرها فعلاً.

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