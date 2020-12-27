وضعت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني مولودتها الثانية أمس السبت، وأطلقت عليها اسم “سكرة”، لتكون ثاني أبنائها بعد طفلها الأكبر سعد.

ونشرت سارة الودعاني صورة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي كتبت فيها :”الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة وزقنا ربي بأجمل العطايا، سكرة، اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا”.

وانهالت التهاني على المدونة السعودية، مع تمنيات السلامة والدعاء، وعلق المتابعون على اسم ابنة الودعاني، بين معجب بالاسم ومستغرب له.

ودشن المتابعون وسما بعنوان سارة الودعاني في تويتر وجاء في التعليقات “الحين ساره الودعاني متى حملت ومتى ولدت وش هالسرعه ماشاء الله”. وعلقت متابعة ثانية: “الناس صارت تخربط بالاسماء علشان يقالنا اول اسم احد يسميه جبتو العيد ب أطفالكم”. وقالت أخرى: “الناس صاروا يخترعون اسماء غريبه ‘خذي راحتك يا ساره اهل الجنوب يسمون زرعه شجره بُنه ماجات على سكره يعني”.