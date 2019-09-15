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سارة الودعاني متوترة بسبب انتفاج شفاهها

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سارة الودعاني بشفاه منتفخة

سارة الودعاني بشفاه منتفخة

عبرت سارة الودعاني، عبر حسابها على انستغرام، عن توترها بسبب انتفاج شفتيها بعد خضوعها لحقن فيلر.

وتشرت سارة الودعاني صورة لها بدت فيها بشفاه منتفخة وعلقت قائلة: “سويت شفايفي مره متوتره بنات انها منتفخه وش الحل ! 🥺”.

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سويت شفايفي مره متوتره بنات انها منتفخه وش الحل ! 🥺💔

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وقد تفاعل متابعو سارة الودعاني مع الصورة وطمأنوها ان الامر طبيعي بعد حقن الفيلر حيث قالت احداهن: “عادي بتخف بعد كم يوم .. الشفايف تنتفخ لأنها منطقه حساسه و مؤلمه مررره 😩 كلها كم يوم وتشوفين نتايج حلوه ، اهم شي لا تحطين كمادات دافيه بتذوب الفيلر 😅”.

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