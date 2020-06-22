نشرت الفنانة ” سارة درزاوي ” نجمة برنامج ” مسرح مصر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله التعازي لزميلها الفنان ” محمد أسامة ” الشهير بأوس أوس .

وذلك لوفاة نجله الرضيع ” علي ” البالغ من العمر 3 أشهر يوم أمس الأحد .

وأشارت سارة في منشورها إلى أن الوفاة هي وفاة طبيعية وليست كما تم تداوله بأنها بسبب سقوطه على وجهه في المنزل فاقدا الوعي .

فكتبت قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. ” علي ” إبن أوس أوس و رويدا الصغير ” عمره ٣ شهور ” توفاه الله وفاة طبيعية .. ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم .. مفيش كلام ممكن يخفف الألم ” .

وتابعت : ” بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب .. و يا رب يكون سبب رحمة و مغفرة ليكم و ينزل سكينته علي نفوسكم و يربط علي قلبكم .. إنا لله و إنا إليه راجعون ” .