سارة نخلة تتحدث عن الانتقام

احسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب ، مع اي حد كان غير جدير بالحب والثقة ، ابعدي واحرميه من الضحكة الي كان بيضحكها معاكي ، من الكتف الي كان بيسنده وقت ضعفه ، سيبيله الذكريات و هي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك انه مفتقدك بس هو بينه و بين نفسه عارف انه خسرك و بيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هايعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة و صبرك عليه كان الف مرة بس خلاص مافيش حاجة بتدوم ، حتى مامته الي خلفته مش دايماله 🤷🏽‍♀️ ، امشي ، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير و اديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي ، ربنا كبير اكبر مما تتخيلي و بيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان الي راح كويس بس طلع كويس انه راح 👌 كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان .