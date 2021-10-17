كشفت الفنانة السورية ” سارة نخلة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها ل ” عضة كلب ” صباح اليوم .

وأشادت سارة نخلة في منشورها بالمستشفيات الحكومية في مصر حيث تلقت العلاج اللازم بأحد المستشفيات والذي لم يكن متوفرا في المستشفى الخاص الذي توجهت إليه في البداية وحصلت عليه دون أي مقابل مادي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” أنا الصبح عضني كلب .. العضة ورمت ورحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة ولازم اروح مستشفى حكومي .. المهم رحت مستشفى زايد التخصصي دخلت اقسم بالله خمس دقايق طوارئ ” .

وتابعت : ” ادوني الحقنة وفاضل لسه أربعة وادوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية .. ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد .. ولا يعرفوني أصلا عشان ماحدش يقولي عشان انتي ممثلة وكنت حاطة كمامة طول الوقت أصلا ” .

وأضافت الفنانة سارة نخلة : ” أنا بس عايزة اقول تحيا مصر ألف مرة الف مرة .. اقسم بالله لو أي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود ” .