سالي عبدالسلام تستذكر أزمتها في مطار بيروت بعد تغريدة نانسي عجرم!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

بخصوص مشكلة مطار بيروت اللى فاتت..واستظراف البعض اللى مقدرش ينتقدنى فى وشى او مش هدى فرصة فقالك الكلمة الشهيرة المتنية كفاية مشاكل يا سالى!! اى كلام..انا لو على حق يا بيه ففخورة انى بجيب حقى وبالمشاكل مش زيك يا سلبى يا جبان❤️❤️ يا حرام..تجنباً للمشاكل ابقى مهزق! تبقى مهزق 🙂🤭 نقف انشالله ٧٠ ساعة مش ٣ ساعات ونص زى ما انا وقفت بس تغلط فى امى وتزعقلها قدام الناس..صدقنى هزعلك!! ولمعلوماتكم اتحول للتحقيق ومشى 🙂 للناس اللى قالت معتذرش :)) ياريته كان اعتذر! وده كان حق امى ومن عند ربنا انا مكنتش اعرف حد ولا احتاجت حاجة من حد مجرد فيديو 🙂 قلت عايزة حق مامى!.. وشكرا تانى لسيادة السفير المصرى اللى مقابلتش فى جدعنته والله وقنصل مصر هناك … وانت او انتى عايزينى اسكت يا جبان منك ليها على حقها مش هيكفينى عيلتك كلها والله انا اسفة 😊 البوست ده جالى من كذا حد من اللى زعلوا من اللى حصلى والاخبار ومن لبنايين قبل المصريين!!! على فكرة اللبنانيين بيدخلوا من مكان غيرنا و طابورهم اقل مننا وحقهم و بلدهم..بس حسوا بينا انا وامى ساعتها و زعلوا ان يبقى عندهم حد معندوش رحمة و لا نخوة كدة! الا الامهات والكبار وكمان تقل ادبك وتصرخ قدام الناس وتتهم بباطل انها قال ايه فتحت اخر شريطة وعدت منها بعد ٣ ساعات ونص وقوف يا مفترى !؟ هتشيل اخر شريطة وتكسر النظام وفى امن وكاميرات؟؟ وكاميرات المكان تشهد عليك! حاولت تكدب انى مرضتش اقف فى الصف او الطبور لسوء حظك يا خسيس مصوراه فيديو والناس شهدت معايا يا افاق … بحسبن فيك لحد النهاردة..ميعادنا عند ربنا..ووحياتك لأخد اضعاف اللى اخدته من حقى 🙂 حسبى الله ونعم الوكيل 🤭 @nancyajram انا اسفة وشكراً انك حسيتى بينا ..احنا اتبهدلنا يومها وحتى الظباط المحترمين قدروا ده وهما اللى ساعدونى ..شكرا ً #مطار_بيروت #مطار_بيروت_الدولي