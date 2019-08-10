سالي عبد السلام توضح حقيقة زواجها من أحمد عز

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعة زواج مذيعة برنامج كلام نواعم الإعلامية المصرية ” سالي عبد السلام ” والفنان المصري ” أحمد عز ” والتي انتشرت بشكل سريع .

وجاء ذلك بعد أن نشرت سالي عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعهما سويا على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم أحمد عز الجديد ” أولاد رزق 2 ” الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي .

مما دفع سالي عبد السلام إلى الخروج لنفي هذه الشائعة حيث قامت بنشر صورة على صفحتها كتبت فيها معلقة : ” أقسم بالله لو اتجوزت هقول وعد مني يا مصر ونبدأ الإشاعات الرقيقة ” .

كما ردت على رسالة أخرى بطريقة حادة فقالت : ” لو هتجوز أو اتجوزت ما أنا هقول هخبي ليه هو سر حربي ؟ طول ما انتو مركزين مش هيحصل حاجة ولو ده هيبعدكم موافقة ” .

ووجهت رسالة إلى من يتدخل في شئونها الخاصة قائلة : ” أنا عمري ما تدخلت في حياة حد عشان محدش يجرؤ يتدخل في حياتي ” .