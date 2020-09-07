نشر الفنان ” سامو زين ” صورة لإبنته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يهنئها من خلالها بعيد ميلادها .

وكتب سامو زين في تعليقه على الصورة قائلة : ” اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة وكنت أحملك بين ذراعي .. لم أشعر أبدا بهذه السعادة من قبل في حياتي لم أصدق أنني أنعمت بملاك .. إبنتي جميلة ستعزز حياتي ” .

وتابع : ” كان عمري 20 عاما فقط وهو أصغر منك الآن ولدي طفل رقيق مليء بالطاقة والعاطفة والأحلام .. هذا هو سبب تسمية اليكس هل تعلمي ما معنى اليكس .. هذا يعني بالنسبة لي مشاركة الحب مهما كانت الظروف ” .

وأضاف : ” عزيزتي أليكس لقد أحببتك في ذلك الوقت وسوف أحبك دائما .. إبنتي الجميلة عيد ميلاد سعيد .. إلى الحب الوحيد في حياتي الكسندرا إبنتي الحلوة حلمي هو أن أراك وأحملك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم اشتاق لكي .. لا أعرف لماذا كانت لدي الشجاعة لأخبرك بهذا الآن ولكن الحقيقة هي أنك لم تغيبي أبدا عن عقلي ” .

واختتم سامو زين رسالته قائلا : ” من كل قلبي اسأل الله أن يوفقك ويحفظك وأن تحققي كل أمنياتك .. شيء أخير تأكدي من أنني سأكون دائما بجانبك عندما تحتاجيني وستظلي دائما قلبي وحبي ” .