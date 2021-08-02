حرص الفنان ” سامو زين ” على توضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخرا حول زواجه للمرة الثالثة خاصة وبعد استيقاظه اليوم على مكالمات ومباركات على الزواج مما دفعه للخروج بنفسه لنفي هذا الأمر .

فكتب سامو زين في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” مساء الخير .. أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبة جوازي اللي محصلش ” .

وتابع : ” فحبيت إني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة وأعلن إني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد .. وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها .. ربنا يبارك فيكم ” .

يذكر أن الفنان سامو زين كان قد أعلن في شهر مارس الماضي إنفصاله عن زوجته الثانية الإعلامية ” دينا صالح ” ووالدة إبنه ” محمد ” .. وكان قد تزوج منذ سنوات من امرأة بريطانية تدعى كريستينا ولديه منها إبنة تسمى ” نغم ” .