نشرت الفنانة المصرية ​ساندي​ مقطع فيديو لها مع ابنتها، وجّهت لها من خلالها تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت ساندي على الفيديو بالقول: “كل سنة وانت طيب يا روح قلب ماما”.

وكانت تعرّضت ساندي مؤخرا للسخرية من متابعيها، بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة، ظهرت فيها بماكياج أبرز جمالها، بإستخدام مجموعة من الألوان المتناسقة مع وجهها، كاشفة أنها تعاني من مرض غريب، وعلّقت: “الواحد بقى آخره يهرش فشعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهر لكم غير وأنا كويسة”.





