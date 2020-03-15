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ساندي تقرر قطع علاقتها بهؤلاء النجوم

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خرجت الفنانة المصرية ” ساندي ” بتصريخات صحفية لها أعلنت فيها عن قرارها بقطع علاقتها مع عدد كم النجوم والذين كانت تربطهم علاقة صداقة جيدة .

وأرجعت ساندي السبب في ذلك إلى قيامهم بعدم تهنئتها على ألبومها الغنائي الجديد ” اتنين في واحدة ” .

فقالت : ” مقتنعة بالمقولة التي تؤكد أن عتاب الندل اجتنابه لذلك قررت تجاهل من تجاهلني .. عدد قليل جدا من الفنانين حرصوا على تهنئتي ومنهم سمية الخشاب وقد صُدمت بسبب هذا التجاهل ” .

وكانت قد أعلنت ساندي عن حزنها واستيائها من هذا الأمر منذ فترة حيث نشرت منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” قائلة : ” هل نجاحي يشكل خطر على الوسط الفني ” .

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