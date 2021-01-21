بعد مرور ايام من دخول الفنان السعودي خالد سامي في غيبوبة وتدهور حالته الصحية، كشفت عائدة العتيبي، زوجته، عن آخر تطورات حالته موضحة انه سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد سبب الغيبوبة.

وقالت زوجة خالد سامي في في تغريدة عبر حسابها على تويتر:” باقة صباحية مليئة بزهور الشكر والامتنان لكم جميعًا، الحمد لله مازلت قوية بفضل وتوفيق من الله ثم بوقوف الأوفياء إلى جانبي في وقت الشدة والرخاء، وفي كل الظروف وكانوا يبثوا بداخلي الشجاعة و الأمل..”.

وتابعت زوجة خالد سامي:” بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد ولعدم معرفة السبب، يتم الآن إجراء فحص نخاع العظم، بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة، يارب ألطف بعبدك خالد سامي”،

باقة صباحية مليئة بزهور الشكر والامتنان لكم جميعًا

الحمد لله مازلت قوية بفضل وتوفيق من الله ثم بوقوف الأوفياء إلى جانبي في وقت الشدة والرخاء، وفي كل الظروف وكانوا يبثوا بداخلي الشجاعة و الأمل.

قائدتي @Barjeet_AlTurki @algassabinasser #خالد_سامي pic.twitter.com/nJ54v8tqDE — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 19, 2021

وقالت إنه حتى الآن لم يحدد الأطباء سبب الغيبوبة وتابعت:” مستجدات حالة خالد سامي بعد أخذ خزعة من نخاع العظم اظهر الفحص وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات، والغريب كما اوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا صباحًا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي خالد آمين”.

مستجدات حالة #خالد_سامي بعد أخذ خزعة من نخاع العظم اظهر الفحص وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات.

والغريب كما اوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا صباحًا.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي خالد. آمين — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 19, 2021

بدوره نشر نجل الفنان خالد سامي تغريدة حول الحالة الصحية لوالده، وقال بها:” مرت ٨ ايام ولازال والدي بغيبوبة، وسببها مجهول إلى الآن، لكن متفائل خير ان شاء الله.. ربي أعلم عن مدى شوقي لك، أنا هنا بجانبك مهما حصل… ربي اشفي والدي يا مُجيب الدُعاء ياربّ العالمين استجب دُعائي”.

مرت ٨ ايام ولازال والدي بغيبوبه وسببها مجهول إلى الآن، لكن متفائل خير ان شاءالله #خالد_سامي https://t.co/xD6AfrExCg — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2021

وجاء تدهور حالة الفنان خالد سامي مؤخراً لتقلق الجمهور مجدداً وذلك بعد حالة التفاؤل لدى جمهوره بعد نشره فيديو ظهر به لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة الكبد، وطمأن الجمهور بالفيديو على حالته النفسية، وكان من المفترض أن يستمر في فترة النقاهة إلى أن يجري عملية أخرى في الكلى الفترة المقبلة، قبل أن تتدهور حالته ويدخل في غيبوبة.