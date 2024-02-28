أعلنت الفنانة المصرية الشابة هند عبد الحليم في آخر لقاء لها عن سبب إزالتها الحسنة المميزة في وجهها.

سبب إزالة الحسنة

أوضحت هند عبد الحليم عن سبب إزالتها للحسنه قائلة “شلت الحسنة عشان أنا زهقت، ببص في المراية وبتاخد العين أوى.. حبيت يكون في أي تغيير في ناس عجبها الموضوع وفي ناس لا دي كلها آراء”.

وتحدثت عن سبب انفصالها قائلة “ما عنديش تعليق غير أن كل شيء قسمة ونصيب، وكل واحد بيبقى ليه أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف أن دا نصيب، والحياة تجارب هناك أشخاص ينجحون فيها وهناك من يفشل”.

هند عبدالحليم تهاجم منتقديها: “خليكوا أشرار أكتر”

من ناحية أخرى، كانت الفنانة هند عبدالحليم قد ردت على منتقدي إزالة “حسنة- شامة” من وجهها، بعدما نشرت أول صورة لها ظهرت فيها بدونها.

وكتبت هند منشورًا عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع “إنستجرام“: “للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟”.

وأضافت هند: “هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالت، برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكتر وأكتر اتبسطوا”.

هند عبد الحليم في رمضان 2024

يذكر ان تشارك هند عبد الحليم في بطولة “مسلسل أعلى نسبة مشاهدة” مع سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »