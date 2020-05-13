شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر متابعيها على حسابها على انسغرام مقطع فيديو لابنتها ستورمي، اختبرت من خلاله قوّة إرادتها وصبرها.

وظهرت ستورمي التي تبلغ من العمر سنتين،، في بداية الفيديو وهي تجلس على الأريكة ثمّ تأتي والدتها وتضع أمامها وعاءً كبيرًا يحتوي على قطع الشوكولاتة اللذيذة لتنقض عليه ستورمي.

وفي تلك الأثناء تستوقفها والدتها جينر، وتقول لها بأنها يُمكنها الحصول على 3 قطعٍ فقط لكن فور عودتها من دورة المياه، وتُكرر لها المعلومة لترد ستورمي بالإيجاب.

وبالفعل تركت كايلي الكاميرا تُسجّل ما ستفعله ستورمي في غيابها، وفي البداية كانت الطفلة لا تأبه لوجود الشوكولاتة، ومن ثمّ بدت وكأنها تُريد أن تأكلها، لكنها تمالكت نفسها وعادت وجلست على الأريكة، وأخذت تُواسي وتُصبّر نفسها بترديد كلمة “patience” أي “الصبر” أكثر من مرّة، الأمر الذي أذهل مُتابعي كايلي لظرافة الطفلة وأخلاقها والتزامها بتعاليم والدتها، بالإضافة إلى قدرتها المُتقدّمة على الكلام على الرّغم من سنّها الصغيرة.

وقد أثار الطفلة اعجاب الملايين بصبرها وقوة ارادتها وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة مرتفعة فاقت الاربعين مليون.